Tasuta bussiliiklus Saaremaal sõitjaid juurde ei toonud

«Tasuta bussitransport käivitus üldiselt ilma probleemide ja suuremate üllatusteta,» rääkis valla transpordinõunik Karl Tiitson lehele. «Väike üllatus oli, et osa sõitjaid tahtis veel pileti eest maksta. Inimesed tulid bussi, raha näpus ja soovisid piletit, aga siis jõudis neile kohale, et sõit on tasuta. Reisijate arvu tasuta bussiliiklus ei suurendanud, nii et probleemiks ei kerkinud ka see, et bussid jääksid liiga väikesteks. Meil on tavaline suvine liiklus, kus vahel on sõitjaid rohkem ja vahel vähem.»