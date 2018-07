Tiina Park: kellele austrid, kellele hoopis põdrad!

Joelil on päikesest põlenud nägu, tuulest sasitud kräsujuuksed ja meresinised silmad. Vilunud liigutusega avab ta järjekordse austrikarbi ja räägib, kuidas terve tema suguvõsa on juba 80 aastat siin Prantsusmaa edelarannikul Andernos-les-Bainsi külas austreid kasvatanud. Üldse on selles külas üle paarikümne austrikasvataja, ja kõik nad elavad hästi. Ranna ääres on austrifarmid lausa reas, Joeli oma neist üks esinduslikumaid.