Foto: Harjumaal Laitses juhtus liiklusavarii

Kell 12.48 sai häirekeskus teate, et Laitse rallipargi lähedal on juhtunud liiklusõnnetus. Kokku põrkasid oma vahel kaks sõiduautot: Volkswagen põrutas nina ees sisse teisele sõiduauto küljele sisse. «Õnnetus oli niivõrd tõsine, et Volkswaageni juht ja kaasreisija viidi haiglasse kontrolli. Praeguseks on selgunud, et pole midagi hullu,» ütles PPA pressiesindaja Seiko Kuik.