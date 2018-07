Saksa langevarjur kukkus Kuressaares õnnetult ja viidi haiglasse

Parasummeri korraldaja Liis Raudvere ütles, et ei tea juhtunu täpseid asjaolusid, kuid ei usu, et ebaõnnestunud maandumise põhjuseks olid keerulised ilmastikuolud. «Tegemist oli kogenud hüppajaga. Ma ei usu, et tuules asi oli,» ütles Raudvere.

Umbes tund enne õnnetust teatati üritusel osalejatele, et tänane demohüpe Raiekivi säärel jääb ära ilma tõttu. Raudvere ütles, et ta ei näinud õnnetust pealt ja ei oska juhtunut kommenteerida. Ta ei teadnud ka seda, kui tõsised on mehe vigastused.

«Tuleb täpsustada, et ta ei kukkunud, vaid oli raske maandumine,» ütles Raudvere, kuid kinnitas, et mees viidi Kuressaare haiglasse.

Postimehele laekunud vihje kohaselt maandus sakslane liiga suurel kiirusel. «Parasummeril Kuressaares kukkus inimene alla, kiirabi viis ära. Oli ônnetu maandumine ja kiirust ei saanud maha,» teatas sündmust pealtnäinu.

Mõnikümmend minutit pärast õnnetust saabus osalejatele uus teade: «Tähelepanu! Kohustuslik turvakoosolek homme hommikul!»