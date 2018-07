Uue Prassi silla ehitus sulgeb Osula kandis maantee

Maanteeamet kulutab tänavu Võrumaa riigiteede rekonstrueerimisele 8 miljonit eurot. Sellest ligi 5 miljonit läheb Tsiiruli–Missokülä maantee Murati ja Missoküla vahelise 11,6 kilomeetri pikkuse lõigu alla – tegemist on olulise ühendusteega Riia ja Pihkva vahel, mis on aga ebatasane ning äravajunud servadega.

Osula keskuse ristmikule ehitatakse nihutatud liiklussaared, et sealt ei saaks otse üle sõita. Osula bussipeatus ehitatakse suletud taskuks, mis teenindab mõlemaid sõidusuundi. Varese ristmikule on plaanis ehitada kanalisatsioon ja nihutada ka bussipeatusi. Osula keskuse sissesõitudele tulevad aga liikluse rahustamiseks šikaanid. Ümber ehitatakse ka Prassi sild. Tööde eeldatav maksumus on umbes 3 miljonit eurot.