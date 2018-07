Suetuki orkestri aitamine kogub hoogu

Orkestri aitamiseks on kolme nädalaga juba päris palju tehtud. Kõigepealt ostis Pruuli ise orkestri kõige nooremale liikmele, 13-aastasele Juhan Poležajevile uue trompeti. Pvxmusic.ee lahkel toel ostis Suetukist pärit Jane Kensap-Künnapas koos abikaasaga orkestrile uhke trummi ning Jüri Leiten pani kokku korraliku noodipaki puhkpilliorkestri jaoks.

Nüüd on eesmärgiks koguda raha selleks, et osta orkestrile uus tuuba. Praegu mängib Nikolai Kensap tuubaga, mis on pärit 1965. aastast. Näiteks kui Suetuki orkester Eestisse kutsuda, siis Nikolai ei saakski oma tuubaga tulla, sest Venemaalt ei tohi üle 50-aastaseid muusikariistu välismaale viia.