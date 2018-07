Mikrobioom: uus definitsioon ja arusaam

Ross Pelton, RPh, PhD, CCN

Mikrobioomiks nimetatakse meie seedeelundkonna baktereid. Teadlased on mõistnud, et mikrobioom on enamat, kui vaid mikroobid. Mikrobioom on kogu seedeelundkonna ökosüsteem, mis koosneb bakteritest ja erinevatest ühenditest, mida bakterid toodavad, mida nimetatakse postbiootilisteks metaboliitideks.

Nüüdseks on uuringud näidanud, et postbiootilised metaboliidid on ulatuslik ja kõikehõlmav juhtimiskeskus, mis osaleb otseselt või kaudselt praktiliselt kõigi meie organismis toimuvate protsesside reguleerimises ja juhtimises. Seetõttu ongi nii oluline, et inimesed õpiksid tervislikku mikrobioomi looma ja säilitama.

Postbiootilised metaboliidid: uus horisont mikrobioomi valdkonnas

Praeguseks on tuvastatud umbes 500 postbiootilist metaboliiti. Seni avastatud postbiootiliste metaboliitide kategooriad on vitamiinid, aminohapped, nukleiinhapped, orgaanilised happed, lipiidid, steroidid, sahhariidid, polüfenoolid, ensüümid, antioksüdandid, terpeenid, looduslike antibiootikumidena toimivad antimikroobsed peptiidid ning põletikuvastased ühendid.

On saanud aina selgemaks, et mikrobioomi käsitlusel ainult bakteritele keskendumine on puudulik vaatepunkt. Mikrobioomi võiks võrrelda NASA missioonide kontrollikeskusega.

NASA missioonide kontrollikeskuses on sadu arvuteid, millega juhitakse kogu NASA kosmoseprogrammi. Nüüd teatakse, et ka inimese mikrobioom koos oma rohkete postbiootiliste metaboliitidega on kõikehõlmav kontrollikeskus.

Kuigi arvutid on programmeerinud teadlased, on arvutid „ajudeks“, mis kosmoselaevade õhkutõusu reguleerivad ja juhivad. Ka mikrobioomis toodavad probiootilised bakterid erinevaid postbiootilisi metaboliite – ühendeid, mis mängivad olulist rolli praktiliselt kõigi organismis toimuvate protsesside reguleerimisel ja juhtimisel. Seetõttu ongi nii tähtis, et inimesed õpiksid tervislikku mikrobioomi looma ja säilitama.

Dr. OHHIRA® probiootikumid ei ole eelkõige probiootiline preparaat, vaid fermenteeritud toiduaine. Nagu kõik fermenteeritud toidud, sisaldavad Dr. OHHIRA® probiootikumid probiootilisi baktereid. Dr. OHHIRA® probiootikumide toime ja edu põhinevad valdavalt siiski postbiootilistel metaboliitidel. Need on antioksüdatiivse ja põletikuvastase toimega ühendid, mis aitavad taastada organismi happelist/aluselist tasakaalu, võitlevad patogeenide vastu, toetavad immuunsüsteemi, neutraliseerivad mürkaineid, sünteesivad toitaineid, aitavad ravida soolte läbitavust ning suhtlevad ajuga.

Enamik probiootikume koosneb vaid kapslisse pakendatud probiootilistest bakteritest. Need bakterid ei ole veel midagi teinud. Nad on ainult esmane külv. Dr. OHHIRA® probiootilised bakterid on fermenteerimisprotsessi käigus kolm aastat erinevaid postbiootilisi metaboliite tootnud.

Iga Dr. OHHIRA® probiootikumide doos sisaldab probiootilisi baktereid, prebiootilisi toiduaineid ja, mis kõige tähtsam, erinevaid postbiootilisi metaboliite: see ongi Dr. OHHIRA® erinevus. Essential Formulas usub, et Dr. OHHIRA® probiootikumid tagavad mikrobioomi kiire taastamise või mikrobioomi kiire parandamise, mistõttu saavad düsbioosi all kannatajad Dr. OHHIRA® probiootikumidega kiireid tulemusi. Iga doos Dr. OHHIRA® Probiootikume viib organismi mitmesuguseid postbiootilisi metaboliite, mis kiirendavad mikrobioomi ökosüsteemi taastumist.

Metaboloomika on teaduse haru, mis määrab ja mõõdab väikseid molekulühendeid, mida toodetakse bioloogilistes süsteemides nagu inimese seedekulgla. See teadusharu on kiiresti arenemas, sest teadlased on saamas aina rohkem teadlikuks, et väikesemolekulised metaboliidid või, nagu meie neid nimetame, postbiootilised metaboliidid, omavad bioloogilistes süsteemides ülitähtsat reguleerivat rolli.

Hiljuti analüüsiti Dr. OHHIRA® probiootikume sõltumatus laboris uusimate tehnoloogiatega. Need tehnoloogiad suudavad tuvastada bioloogiliste süsteemide toodetud väikesemolekulisi ühendeid. Nüüd saavad teadlased määrata kindlaks postbiootiliste metaboliitide kui üldise kontrollikeskuse asukoha. Postbiootilised metaboliidid on mikrobioomi valdkonna uus horisont.

Hiljutisest andmete analüüsist on selgunud, et Dr. OHHIRA® probiootikumid sisaldavad järgmisi postbiootilisi metaboliite:

36 aminohapet

215 peptiidi

10 nukleiinhapet

59 orgaanilist hapet

43 lipiidi

14 steroidi

19 sahhariidi

9 polüfenooli

3 terpeeni

Essential Formulas teatab rõõmuga, et Dr. OHHIRA® probiootikumides analüüsiti ja dokumenteeriti enam kui 400 postbiootilist metaboliiti.