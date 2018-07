Kuumalainet jätkub ka järgmiseks nädalaks

Ilmaprognooside osakonna juhtivsünoptik Taimi Paljaku sõnul tuleb see nädal kuum ja tõenäoliselt on selline ka järgmise nädala algus. Nädala esimeses pooles on niiskust vähem ja päikest rohkem, nädala teises pooles tuleb aga õhumass ringiga Musta mere äärest ning suureneb hoovihma ja äikese võimalus.

Paljaku sõnul on Eesti kohal olev kuumalaine tulnud idavoolust, täpsemini Venemaalt. Kuna kuumalaine on pärit mandrilt, on ilm vähese niiskusega.