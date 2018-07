Politsei mure: teadmatus vaimuhaigetest seob käsi

Üheks Eesti suuremaks nüüdisaegseks ohustsenaariumiks hindab politsei noarünnakuid avalikes kohtades, liiati massiüritustel, nagu laulupidu või suvefestivalid. Kui rünnak või selle katse peaks toimuma ja hiljem selgub, et ründaja oli vaimselt ebastabiilne, kel ravimid võtmata – või ta polegi ravi saanud –, vangutab politsei pead: mida saanuks teha, et juhtunut ennetada?

Kui politsei hiljem selliste hullumeelsuse kategooriasse langevate tegude asjaolusid uurib, selgub pahatihti, et inimese reaalsustaju oli tundunud juba mõnda aega hämar, tema käitumine ja jutt näinud ohtlikud – ei saa öelda, et vägivallategu tuli kui välk selgest taevast. Politsei usub, et kui neil oleks enesele või teistele ohtlikuks muutunud vaimsete häiretega inimeste probleemidest parem infovahetus arstidega, oleks sellest abi kõigile.