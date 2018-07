Omavalitsused hakkavad trahvima kasutusloata elamu omanikke

Nii on oma postkastist leidnud ebameeldiva üllatuse mitmed koduomanikud Tallinnas. Projektibüroo OÜ üks omanikest Andero Mardo märgib, et kuna nende ettevõte tegeleb kasutuslubade taotlemisega igapäevaselt, siis jõuavad nendeni üsna sageli murelikud kliendid. „Meieni on jõudnud näiteks klient Piritalt, kellele Tallinna Linnaplaneerimisamet saatis välja hoiatuskirja, et kui etteantud kuupäevaks kasutusluba korras pole, esitatakse trahv”, märgib Mardo. Tema sõnul on veelgi värvikam näide ühe Nõmme eramuga, kus WC ehitamise tõttu, tuleb majaomanikust vanahärral linnale välja käia priske trahv, kui dokumendid õigeks ajaks korda pole aetud. Seda seetõttu, et 70ndatel ehitatud hoonet otsustati umbes 18 aastat tagasi laiendada ning maja ehitati 5m2 võrra suuremaks, et mahutada ära kaasaegne wc ja vannituba. Seda tööd ametlikult toona ei dokumenteeritud. Mõni aeg tagasi uuriti aga ortofotot ning selgus, et maja arhiivis olev projekt ei vasta reaalsusele. Linnavalitsuse ettekirjutuse kohaselt tuleb majaomanikul nüüd dokumendid korda ajada, juurdeehitus seadustada. Antud töö läheb vanahärrale maksma priske summa, sest kõik dokumendid mida omavalitsus nõuab, peavad olema koostatud ning allkirjastatud omaala spetsialistide poolt.

Segadus kasutusloa ümber on veel üsna suur. Mitmeid küsimusi tekitab selle vajalikkus ja taotlemise kord. Mardo märgib, et praegu tuleb inimestele teha palju selgitustööd, miks on kasutusluba vajalik, kuid ta usub, et umbes 10 või 15 aasta pärast on pilt tunduvalt parem ning võrdleb olukorda dokumentideta auto ostmisega. „Kui 90ndate alguses ei olnud harvad juhud, kui omaniku vahetanud autol puudusid dokumendid, siis täna ei kujuta vast keegi sellist olukorda ette, et ostaks ilma dokumentideta auto. Usun et 10-15 aasta pärast vaatame sama pilguga tagasi majade peale."