Venemaa presidendi lennuk rikkus teel Helsingisse Eesti õhuruumi

Eesti kaitseväe peastaabi teatel rikkusid eile ilma loata Eesti õhuruumi kaks Venemaa lennukit - A319 ja Il-96. Mõlemad lennukid kuuluvad Venemaa riiklikku lennukiparki. See tähendab, et nendega lendavad vaid riigi kõige kõrgemad juhid. «Meie ei tea, kes seal peal oli, aga saan öelda, et selle lennukiga sõidutatakse Venemaa juhtkonda,» ütles Kaitseväe peastaabi pressiruumi osakonna juhataja Arvo Jõesalu.

Pressifotodelt on näha, et Putin saabus Helsingisse IL-96 mudeli lennukiga, mille registrinumber oli RA-96022. Veebipõhiseid lennuradareid uurides selge, et just selle registrinumbriga lennuk oli Eesti õhuruumi rikkujaks.