Viimsi puurkaevud on kuivamas, elanikel palutakse veekasutust piirata

«Puurkaevud on rajatud arengukava kohaselt, milles on veetarbimine arvestatud 100 liitrit ööpäevas inimese kohta, mis on rohkem kui piisav tarbeveena,» ütles AS Viimsi Vesi, lisades, et kuna praegusel kastmisperioodil on veevõtt ületanud kordi tavapärast veetarbimist, siis jäävad puurkaevud hätta.



Venniku sõnul on Viimsi veevärk erinev seetõttu, et neil on puurkaevud. «Tallinnas on 90 protsenti veest pinnasevesi, ehk tuleb järvest, ja järv otsa ei saa lõppeda,» ütles Vennik.