Fotohuvilistel tasub teada: reedel toimub Tallinnas fotograafide profipäev

Kohapeal saab tutvuda uuema Canoni proftehnikaga. Tallinnas Balti jaama ootepaviljonis (Toompuiestee 37) on World Press Photo näitus avatud 20. juulist 9. augustini. Eestis korraldavad näituse Eesti Pressifotograafide Liit (EPFL), Overall Eesti ja Canon. Partneriteks on Eesti Meedia ja Go Travel. Profipäevale saab end tasuta registreerida siin.