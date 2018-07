Sadamas kukkus laps kai ja laeva vahele

«Kai on tunduvalt kõrgem ja kui ta isa järel hakkas jahile ronima, siis ta kukkus vette, aga libises nii ilusti, et ei löönud ennast ära vastu betoonkaid ega laevakorpust,» rääkis Niit.

Isa kutsus Niitu appi. «Ega mina ka ei näinud esimesel hetkel, mis abi ta tahab, aga kui ta ütles, et poiss on vees, siis ma nägin, et laps on vees,» meenutas mees toimunut. Mehe sõnul oli isa visanud poisile ühe köie ja ei sondu midagi edasi teha.