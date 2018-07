Reinsalu: debatt kohtusüsteemi poliitilise allutamise üle on ohtlik

«Iseenesest on läbi aastate erinevad poliitikud teinud katseid tasalülitada ennekõike just riiklikku süüdistust. Nüüd on see kriitika laienenud ka õiguse mõistmisele. Kui me tahame inimeste vabadust – seda vabadust, mis Eestis on – kaitsta, et Eesti on riik, kuhu tasub ettevõtjatel investeerida, kus meil kõigil on kindlus, et meie üle mõistetakse kas kohut õiglaselt või et kui minu suhtes on toime pandud kuritegu, siis see leiab õiglase lahendi ja riik kaitseb minu huvisid ja õigust, siis on oluline mitte taganeda õigusriigi põhimõtte tingimusteta toimimisest,» rääkis Reinsalu.