Eesti Energia juhile kuuluvad lambad pääsesid Vilsandil ula peale

Ökoküla tegevjuht Andreas Väli ütles Saarte Häälele, et tõesti olid Vilsandil lambad mõned päevad vabalt liikumas. Kui töötajad neid otsima läksid, loomi kohe ei leitudki. Alles teisel katsel õnnestus lambad aedadesse ajada. Siiski võis Väli arvates tollest korrast veel osa neist vabadusse jääda.

«Kahtsada lammast näpuga järge pidades kohe üle pole võimalik lugeda,» rääkis Väli, kes oli eile õhtupoolikul just teel Vilsandile kadunud voonakesi otsima.

Lammastega on Ökokülal muresid ka Saaremaal. Lümanda külas vedelesid veel nädala alguses karjamaal mitmendat päeva lambalaibad, mille kohta möödasõitja pakkus välja, et need on nälga surnud, kuna karjamaa on rohust lagedaks söödud.

Andreas Väli ütles, et nägi laipu esmaspäeval ja tema versiooni järgi võib nelja looma hukus kahtlustada šaakalit. «Keskkonnaametit me pole küll kutsunud hindama,» tõdes Väli, et räägib ainult kahtlusest, mitte faktist.

Vilsandi saarevaht Avo Piisk ütles, et jooksus lambad on iseasi, kuid veider on see, et Loonalaiul (asub Vilsandi saarest ja Saaremaast mõne kilomeetri kaugusel – toim) on juba mitu aastat Ökoküla veised, keda talveks ära pole toodud. Üks neist hiljuti suri ja Piisk andis sellest ka Ökokülale teada.

AS-i Eesti Energia juhile Hando Sutterile kuuluv Saaremaa Ökoküla sai laiemalt tuntuks 2015. aasta detsembrikuus, kui ilmnes, et firma on teinud politseisse avalduse sadade lammaste saladusliku kadumise kohta.

«Jah, probleeme on olnud. Millegipärast jäi meie firma kõigile hambusse, kuigi lammaste suremust on kõigil loomapidajatel. Loomade pidamine ongi ka riskidega seotud, loomad ikka surevad,» ütles probleemide kohta Andreas Väli.