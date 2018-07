Saaremaal tahetakse nuhtluseks saanud hirve jahiaega pikendada

EJS president Margus Puust sõnas, et probleem on olemas ja punahirve asurkond Saaremaal suur ning kasvamas. Seetõttu peab ta otstarbekaks võtta see teema eraldi arutlusele järgmisel maaomanike esindusorganisatsioonide ja jahimeeste ümarlaual. «Ümarlaua ühisel otsusel on rohkem kaalu ka ühiskonna ja institutsioonide jaoks ning seda on rohelistele ka kergem põhjendada kui kaalutletud ühist otsust,» märkis ta.