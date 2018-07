Kaitseministeerium süüdistab Sõnajalgu omavolilises tuulepargi ehitamises

Kaitseministeeriumi 23. mail tehtud droonivideost on näha, kuidas tuulikute juures toimub see, mida Sõnajalad on nimetanud ladustamiseks, ent mis kaitseministeeriumi kaitseplaneerimise asekantsleri Meelis Oidsalu sõnul pole kõrgust vaadates kindlasti ladustamine, vaid ehitustegevus ning nii on seda määratlenud ka kohus.

Andres Sõnajalg ütles ERRile, et jutt, nagu jätkataks Aidus tuulepargi ehitamist, ei vasta tõele. «Kaitseministeerium otse valetab,» lausus ta ja lisas, et loomulikult on kohale toodud tuulikulabasid, sest see ega ka tornide vedamine ei ole ehitustegevus, vaid ladustamine.