Kaks Jõhvi saadikut peatasid volitused ebameeldivusest uue võimu vastu

Valimisliidu Jõhvi Eest liige Ilmar Aun peatas oma volitused kolmeks kuuks 1. juulist. «Kui enne jaanipäeva sai selgeks võimupööre ja ma sain aru, et Jõhvi Eest on jäämas opositsiooni, siis see, kuidas uue võimuliidu loomiseks asjad kokku lepiti ja kuidas asju aeti, oli mulle vastuvõetamatu,» rääkis Aun Põhjarannikule oma sammu põhjendades.

Aun lisas, et selles mõttes on tema süda rahul, et tema asendusliikmeks sai jurist Paul Paas, kes tunneb hästi seadusi ning suudab võimulolijate elu volikogus keeruliseks teha. «Hing on natuke haige, sest kui lootsime, et suudame koos Ossipenko leeriga koalitsioonis olles seal midagi ohjata või kontrollida, siis see ei õnnestunud. Praegu ma ei taha olla seltskonnas, kus käib selline ropp ja räpane võimuvõitlus,» selgitas Aun volikogust lahkumist.