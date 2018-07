Kaitseatašee kolonel Lumi jätkab teenistust kaitseväe ühendatud õppeasutustes

«Uus teenistuskoht haakub hästi minu kogemustega Gruusiast ja Ukrainast. Kui me räägime tänapäevase hübriidsõja ja laiapõhjalise riigikaitse uurimisest, siis minu kogemus toetab seda hästi,» ütles Risto Lumi Postimehele. «Iga vanemohvitser peaks oma karjääri jooksul mõnda aega töötama sõjalises õppeasutuses, et anda tagasi see, mille riik on temasse investeerinud,» lisas kolonel.