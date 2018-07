Riigikohtu esimees peab kohtunike valimise ideed ohtlikuks

Pikamäe sõnul saab kohtunike valimise idee mõtte eelduseks olla soov allutada nad välisele kontrollile. «Perioodiline ümbervalimine tähendabki ju seda, et kui kohtunik ei tee selliseid otsuseid, nagu kellelegi meeldiks, siis me teda enam tagasi ei vali,» ütles riigikohtu esimees veebisaatele «Otse Postimehest» antud intervjuus. «Teiseks eeldab valimine seda, et peab ju olema mingi programm. Valija saab ju programmide alusel otsustada, millist inimest ta ühele või teisele postile eelistab. See on poliitilise valimise mõte,» lisas ta.

Pikamäe sõnul ei saa kohtunikul olla mingit programmi. «Kohtunik ei saa ju ette öelda, et kui ta saab õigusemõistjaks, siis ta hakkab tegema selliseid otsuseid. See tähendaks, et ta ei oleks enam erapooletu õigusemõistja. Mille alusel siis kohtunikke valitaks?,» rääkis Pikamäe. «Kolmas aspekt, millele idee väljakäijad eriti ei mõtle on see, et kuna kohtunikul ei saa olla programmi, siis on ainuke variant üht kohtunikku teisele eelistada maailmavaade. Siis peaks parempoolse erakonna poliitik leppima mõttega, et tema üle mõistab õigust vasakpoolse erakonna vaadetega kohtunik. Kas me soovime seda? Ma arvan, et me ei soovi seda,» sõnas riigikohtu esimees.

Pikamäe kinnitas, et tänane Eesti kohtusüsteem on täiesti poliitikavaba ning seadus ei luba kohtunikel ka erakondadesse kuuluda. «See on väärtus, mille lõhkumisest hoiaksin mina eemale,» ütles ta.

Pikamäe sõnul on katsed kohtusüsteemi politiseerida tänases Euroopas tajutav. «Kohtuvõimu vaatevinklist võib öelda, et aeg on liigestest lahti. Mingil põhjusel on teatud riikides kohtuvõim sattunud surve alla, kohtunikke soovitakse ennetähtaegselt ametist vabastada ja mõned sellised märgid on nähtavad ka Eestis,» rääkis Pikamäe, viidates EKRE soovile viia läbi ka kohtusüsteemi puudutav justiitsreform.

«Sõltumatu kohtuvõim on igal pool demokraatliku riigi üks alustalasid, ilma selleta demokraatlikku õigusriiki ei ole ja me näeme seda väga selgelt ka mõnede oma naaberriikide juures,» sõnas Pikamäe. «See on ühiskonna valikute küsimus, millist ühiskonda me soovime ehitada. Kas me soovime jätkata tänases mudelis, kus on demokraatlik liberalism, õigusriik ja seaduskultuur, või me soovime näha riiki, kus kohtuvõim on allutatud mingisugustele poliitilistele ambitsioonidele ja sellele, kus kohtusse pöörduja ei tea, kas ta saab seal sõltumatut õigusemõistmist või ei saa. See on valikute koht,» märkis Pikamäe.

Riigikohtu esimehe sõnul on Eesti oma valikud teinud. «Meenutame ajalugu - Eestis on olnud ju küll perioode, kus meil on olnud teatud mõttes katkestusi. Ma arvan, et me võiksime siiski ajaloost õppida ja uuesti mitte kõrvale kalduda parlamentarismi ja demokraatia teelt,» ütles Pikamäe. Tema sõnul reformiti Eesti kohtusüsteemi 1990-ndate alguses väga põhjalikult. «Eesti erinevalt mitmetest teistest meie saatusekaaslastest läks seda teed, et pärast uue põhiseaduse jõustumist nimetati kohtunikud kõik uuesti ametisse. Kohtunikkonda kujundati ümber üsna radikaalselt ja need sammud, mis üheksakümnendatel tehti, on meid viinud tänaseks olukorda, kus meil on Euroopas üks edumeelsemaid kohtusüsteeme,» kinnitas Pikamäe. «Meie kohtumenetluste ajad on Euroopas ühed parimad, meie kohtute sõltumatuses ei kahtle keegi,» lisas ta.

EKRE volikogu käis kevadel välja programmilise idee algatada justiitsreform, mis muudaks kohtunikud valitavaks ja nende ametiajad tähtaegseks. «Kohtusüsteemi, prokuratuuri, uurimis- ja jälitusorganite, täiturite ja pankrotihaldurite lokkavalt omavoliline ja ebaõiglane tegevus on hakanud riivama inimeste põhiseaduslikke õigusi alates poliitilistest vabadustest, jätkates eraomandi puutumatusega ning lõpetades lagunenud õiguskindlusega,» teatas EKRE volikogu oma pöördumises. Erakonna parlamendifraktsiooni esimees Martin Helme jahmatas aasta eest avalikkust riigikogu kõnetoolist öeldud väitega, et ta soovib näha kohtunike «peade veeremist».

Pikamäe sõnul oli tema emotsionaalne reaktsioon parlamendipoliitiku sellisele avaldusele masendav. «Riigikohtu esimees, nagu ka kõik teised kohtunikud on inimesed, ja kui kohtunikke minu hinnangul alusetult ja põhjendamatult rünnatakse seoses nende kutsetegevusega, siis on see masendav,» rääkis Pikamäe. «Ma olen ka varem öelnud, et selliseid väljaütlemisi tuleb taunida, selliseid väljaütlemisi tuleb vältida ja hukka mõista. See ei ole tee, mida mööda me peaksime minema,» märkis riigikohtu juht.

Ka erakonda Isamaa kuuluv justiitsminister Urmas Reinsalu on EKRE justiitsreformi ideed kritiseerinud, kuna sellega tahetakse Eesti õigussüsteem allutada poliitilisele võimule.