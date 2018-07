Miks karistati Igor Mangi ahistamise eest vaid 96 euroga?

Karistuse määramisel märkis kohtuväline menetleja, et sanktsiooni alus on karistusseadustiku § 153 lg 1, mis näeb karistusena ette rahatrahvi või aresti. Maksimaalne rahatrahvi määr on sellisel juhtumil 1200 eurot, keskmine määr 600 eurot, vahendab ERR.