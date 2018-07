Ratas: Rõivase valitsuse poolt tehtud otsus idapiiri ehitamiseks langetati uisapäisa

Täna toimunud valitsuse pressikonverentsil vastas peaminister Jüri Ratas riigikontrolör Holmi kriitikale, et valitsuskabinet pole arutanud kõiki alternatiive idapiiri ehitamiseks. Ratase sõnul on küll. «See tuleb alati siis välja, kui neid otsuseid tehakse minu meelest kiirustades, uisapäisa,» ütles Ratas.



«Küllalt tragikoomiline, kuidas kõigepealt võetakse raha ära, lükatakse tähtaeg edasi ja siis öeldakse, et kõik teised on süüdi. Ma arvan, et aeg on õppida ise vastutust võtma ja näidata, et valitsus suudab ka mõne mõistliku otsuse vahelduseks langetada,» ütles ekspeaminister Rõivas, lisades, et kuna ta pole enam kui poolteist aastat peaminister olnud, ei saa ta ka viimase pooleteise aasta otsuste eest vastutust võtta. «Kui võtta selline hoiak, et kuna me suudame ainult kehvasti teha, siis parem ärme tee üldse, siis niimoodi head nahka ei saa,» lisas Rõivas.



Peaministri sõnul on 2015. aastal Rõivase valitsuse poolt vastu võetud otsusesse hetkel palju takerdutud. «Neid auke on nüüd vaja hakata lappima,» ütles Ratas. «Esiteks ei teadnud me üldsegi missugune see maastik on, ei olnud lõplikku ettekujutust missuguseks idapiir peaks kujunema.»



Tõniste sõnul oleneb idapiiri väljaehitamises kõik prioriteetidest. «Kui priuh-prauh need otsused siin tehti enne eelmisi valimisi, siis käidi välja 70 miljonit eurot, täna me teame, et see hind on kordades suurem,» ütles Tõniste.



Rahandusministri sõnul ei saa mõelda, et kui 320 miljonit eurot ei ole võtta, siis jääbki kõik tegemata. «Nagu iga ehitusega, kui sa sinna neid võimalusi ei loo, siis pärast on see nagu topelt tegemine ja sellest aiast pole ka kasu kui sealt nelja minutiga läbi tullakse. Isegi näed pärast auku ja ei tea, kes sealt läbi murdis,» ütles Tõniste. «Riigi eelarve strateegias on kuni aastani 2022 rahad ette nähtud, millega ehitab tänaste teadmiste juures 11-st piirilõigust 4.»