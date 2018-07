Kümneaastane poiss Tristan peab Tallinna külje all kanalat

Tristani ema Eva sõnul võiks igal inimesel oma kana olla, sest see säästab majapidamist. «Proovige kõik endale kanakasvataja leida, kuhu viia munakoored, toidujäätmed, munakarbid tagasi,» ütles Eva.

Eva sõnul on kanad head maapuhastajad, sest neile teri visates kraabivad kanad kogu maa üles, nii et järgi jääb vaid lahtine hein kokku riisuda. Ka õunte maha langedes on kanalas elu lihtsam, sest kanad lihtsalt söövad kõik õunad ära.