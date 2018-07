Riigikohtu esimees tahaks suuremat rahvakohtunike kaasamist

«Üks tuntud tee selleks on ühiskonna aktiivsem kaasamine õigusemõistmisse. Meil Eestis on see vorm täiesti olemas. Rasketes kriminaalasjades istub kohtukoosseis kolmeliikmelisena – üks professionaalne kohtunik ja kaks rahvakohtunikku,» ütles Pikamäe intervjuus veebisaatele «Otse Postimehest». Ta lisas, et see ei pea olema liikumine vandekohtute süsteemi poole, mida Eestis ajalooliselt pole kunagi olnud.

«Kolmeliikmelises kohtukoosseisus langetatakse otsused hääletamisega ja seega on täiesti võimalik, et rahvakohtunikud panevad hääletamise kaudu maksma oma arvamuse ja jätavad kõrvale kohtuniku arvamuse,» rääkis Pikamäe. «Paraku tuleb tunnistada, et meie rahvakohtuniku institutsioon ei ole väga populaarne ja sinna inimeste leidmine ei ole väga lihtne. See institutsioon on erinevatest menetlusvormidest välja surutud ning praeguseks on see jäänud ainult kriminaalasjadesse kõige raskemate kuritegude puhul. Aga ma arvan, et see on asi, mis võimaldab ühiskonnas õigusemõistmise vahelist lõhet ületada,» lisas riigikohtu esimees.