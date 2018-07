Eesti tippfotograafide pildid, millel on palju rääkida

Alates eilsest kuni 9. augustini saab Tallinnas Balti jaama ootepaviljonis näha läinud aasta mõjusamaid ajakirjandusfotosid. Aga ka Eesti parimatel piltnikel on ette näidata saavutusi, mis on saadud närvikõdi, töökuse ja kannatlikkusega. Siin on viis lugu meie tippfotograafide argielust.