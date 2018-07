Vandeadvokaat Sillarit kahtlustatakse Hirve kirja vahendamises naisele

Riigiprokuratuuri abiprokurör Evelin Ansip-Kukk ütles taotlusest ülevaadet tehes, et kuritegeliku ühenduse juhtimises kahtlustatava Hubert Hirve elukohas 23. aprillil tehtud täiendava läbiotsimise käigus leiti Hirve abikaasa käekotist kirjad oma vahi all viibivalt mehelt, vahendas ERR .

Sillar rääkis täna kohtus, et tema ei tea, mis kiri see on või mis seal kirjas on ning et prokuratuuril pole ühtegi tõendit, et tema oleks kirja edasi andnud.