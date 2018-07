Kahe suurriigi presidendi kohtumine tõi nädala alguses Soome pealinna 1500 meediatöötajat maailma eri nurkadest, peale nende veel riigipeade abilised, kellest suurem osa on siia kanti sattunud esimest korda. Helsingi turundusjuhi Laura Aalto sõnul soovisid nad rahvusvahelisele meediale tõestada, kui hästi suudavad suurüritusi korraldada ja loodavad, et see toob neile uusi võimalusi ka tulevikus.