Kaitsekulu kasvu mõju: õhutõrje jah, tankid võib-olla

«Eelmine aasta oli esimene, kus me ei olnud enam pailapsed. Meile öeldi, et te olete piiririik, see kaks protsenti enam ei müü, teie absoluutsummad on naeruväärsed,» ütleb esimest korda avalikult välja kaitseministeeriumi kaitseplaneerimise asekantsler Meelis Oidsalu.

Kõrge riigiametniku hääl on rahulik. Nagu ka Eestit hinnanud NATO raportöörid, ei tegele ka tema poliitikaga. Ta saab aru, et alliansi kaaslaste viisakusel oli oma inerts ja Eesti jaoks rauges see mullu. Oidsalu ei väida, et Eesti peaks pea ees kuhugi jooksma hakkama, aga mures on ta küll.