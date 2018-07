Pikalt turvakodus elanud poiss sai tädi juurde

«Oleme rahul, et astusime selles väga keerulises loos ühe sammu edasi ning väike Martin viibib alates reedest oma tädi peres. Loodetavasti on see samm edasiviivaks märgiks ja lõplik lahendus ei ole enam kaugel,» ütlesid Tallinna abilinnapea Tõnis Mölder ja Mustamäe linnaosavanem Lauri Laats.