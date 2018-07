Nordica tühistas haigete töötajate tõttu kolm lendu

«Meil on üle kahekümne inimese haiguslehel,» ütles Nordica pressiesindaja Toomas Uibo, lisades, et see on tekitanud häireid lennugraafikutes. Täna on ära jäänud kolm lendu.



«Mitmed inimesed on ka puhkuse katkestanud ja appi tulnud, aga kõiki lende pole suutnud päästa,» ütles Uibo, selgitades, et stjuardessid ei või ka väiksema külmetusega lennata.



«Isegi kui töötaja tunneb ennast enam-vähem okeilt, siis niimoodi ta ei tohi ka lennata,» ütles Uibo. Tema sõnul teeb Nordica kõik selleks, et lennud saaksid ikka tehtud. «Kui oleme sunnitud lende ära jätma, siis reisijad saadetakse teisi teid pidi.»