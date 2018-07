Emajõe teadlased: tselluloositehase mõju pidanuks uurima

Põhjuseid, miks Emajõgi on hapras seisukorras, ei pea seetõttu otsima mujalt kui peeglist. Neist osale on lihtsamaid lahendusi, osa nõuavad kogu ühiskonna arutelu. Küsimus on, kas inimesed tahavad neid arutelusid emotsioonideta pidada või eelistatakse kirglikult müütide eest võidelda.

Aprillis kirjutas ökoloog Kristjan Zobel, et Võrtsjärve-Emajõe-Peipsi vesikond on üks läbiuuritumaid siseveekogude ökosüsteeme maailmas. «Ka tänapäeval uurib ja seirab pidevalt selles vesikonnas toimuvat suur ja maailmatasemel teadlaste meeskond peamiselt sama ökosüsteemi serval paiknevast Eesti Maaülikooli limnoloogiakeskusest, aga ka Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudist,» kirjutas Zobel Postimehes. Ta ei oskavat «ökoloogina pakkuda, mida olulist me selle veeökosüsteemi juures ei tea».

«Mida uurida? Sotsiaalseid ja majanduslikke mõjusid pole mõtet uurida, kui ökoloogilises mõttes on vabriku ehitamine ilma Peipsit ning Emajõge tuksi keeramata niikuinii täpselt sama võimatu nagu teist liiki igiliikurit,» kirjutas Zobel.

Tartu Ülikooli rektoriks kandideerinud Margit Sutropki teatas, et kõik on läbi uuritud. Jäi mulje, et isegi teadlased seisavad uuringute vastu.

Eesti Maaülikooli limnoloogiakeskuse juht, merebioloog Kalle Olli ütleb, et see on soovmõtlemine. «Need, kes väidavad, et uuringuid pole vaja, ei ole kokku puutunud veekogude ökosüsteemidega. Kui argumendid on emotsionaalsed, viib see demagoogia, mitte demokraatiani,» osutas ta. Seda ei saanud teadlane enda sõnul keset kuuma arutelu välja öelda.