Minister Simson klattis elukaaslase asju

Samuti ei vasta tõele lehes ilmunud väide, justkui oleks Teet Soormil osalus ettevõttes OÜ Linnamäe Peekon, mis antud meetmest toetust sai. Teet Soormil puudub osalus antud ettevõttes, tegemist on juba varem ümber lükatud valeväitega.»

Postimees tunnistas eksimust teise väite osas ning edastas täpsustuse omakorda järgmise päeva lehes:

«Postimehe paberlehe eilses artiklis «Teet Soorm juhib Eesti Lihatööstuse nõukogu» oli ekslik väide, et Teet Soormil on osalus ettevõttes Linnamäe Peekon OÜ. Soorm on ühe Linnamäe Peekoni osaniku, Tarva Konsultatsioonide asutaja.»