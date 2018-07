Arhitektid tahaksid Eesti väikelinnad korda teha

Läbirääkimised ligi poolesaja Eesti omavalitsustega näitasid, et vajadus korrastada väikelinnade keskused on üleüldine ning kohalike omavalitsuste ootused programmi jätkumisele suured.

Riigihalduse minister Janek Mäggi ja kultuurimister Indrek Saar tunnistasid oma kirjalikus pöördumises EALile, et kui avaliku ruumi korrastamiseks tehakse investeeringuid, siis peaks seda tegema nii, et oleks tagatud kvaliteetne ruumilahendus ning arhitektuurivõistlused on selleks otstarbekas tee. Mõlemad ministrid on lubanud tõsta Hea Avaliku Ruumi programmi rahastamise teema valitsuses üles 2019. aasta riigieelarvearutelude ajal.