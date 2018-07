Nordica tühistas 20 töötaja haigestumise tõttu lende

Uibo teatab, et reedese seisuga olid haiguslehel 20 töötajat ning nende hulgas on nii haigestunud piloote kui pardateenindajaid. Tänaseks on see arv kahanenud 15 töötajani. «Teame, et kuumalaine tõttu on paljud endale autodes ja kodudes konditsioneeriga liiga teinud ning mitmed kolleegid on teatanud, et tegemist on kergemat sorti külmetusega,» selgitab Uibo.