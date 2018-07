Saarlased hakkavad pilliroost joogikõrsi tootma

Rand rääkis klassivennast õllepruuli Koit Keldriga ning asi hakkas liikuma. «See on meil siin saarel kasutamata ressurss,» rääkis Kelder ja lisas, et ka väga kiiresti taastuv.

Kolmas mees käivitajate ringis on Indrek Jürs, kes viibis viimased aastad Indias tehnoloogia ja tööstuse sektoris juhtivatel kohtadel töötades.

Materjaliks kasutatakse Saaremaal kasvanud pilliroogu, mida esialgu proovipartiideks on muretsetud ettevõttelt, millel aastakümnete pikkune roo lõikamise kogemus. Pilliroog on oma olemuselt tugev ja veekindel.

Roogu on vaja sorteerida ja välja otsida igati sobivad kõrred, millest saetakse vajalikud jupid. Ühest pillirookõrrest saab ehk kolm kuni viis joogikõrt. «Ma ütleks, et tulemus on isegi parem, kui arvasin,» sõnas Rait Rand.