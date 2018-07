IRL-i noorteühendus ei raatsinud Res Publica nimest loobuda

«Mõnesmõttes erakond läks tagasi juurte juurde ning nüüd ka noored,» kommenteeris Isamaa noorteühenduse ResPublica esimees Birgit Remiküll nimevahetust. Tema sõnul ei sobinud noorteühendusel jääda vana nimega, kui erakond juba nime vahetama hakkas. «IRL-i noored ei oma enam täna sama tähendust, mis nad mõned kuud tagasi omasid,» selgitas Remiküll.

Noorteühenduse esimehe sõnul tundus seega kõige loogilisema valikuna pöörduda nimevahetuse puhul ajaloo poole, kuna konservatiivsed noored väärtustavad Remikülla sõnul ajalugu. «Teatavasti võtsid Eestis esimesena kasutusele nime Res Publica 1989. aastal just parempoolselt mõtlevad noored inimesed, kes tegid siis noorteühenduse Res Publica ehk siis mõttekoja ja see on ka meie eesmärk täna,» selgitas Remiküll.

Noorpoliitiku sõnul ei ole Isamaa liigetel nende uue nime vastu midagi. «Loomulikult me rääkisime selle otsuse läbi ka erakonna liikmetega, kuna meie oleme endiselt osa erakonnast ja selle poliitikast,» lausus Remiküll. Ta lisas, et erakonna liikmete reaktsioonid olid üldiselt rahulikult, uuriti vaid, kas nad on enda jaoks ikka asja läbi mõelnud ja miks nad seda teevad.