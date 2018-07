Otse Postimehest külaliseks on neljapäeval Irene Käosaar

Koosõppiva kooli mõiste juurdub üha rohkem poliitikute ja ametnike kõnepruuki. Ajakirjanik Ainar Ruussaar uurib Irene Käosaarelt, mida koosõppiv kool tänapäeva Eestis tähendab ning mil moel on koosõppiv kool edukalt tegutsemisvõimeline üha rohkem mitmekultuurilises Eestis. Kuidas oleme me oma aastakümneid kestnud integratsiooniga jõudnud siia, kus me oleme, ja kas see viib meid ka edasi? Kindlasti tuleb kõne alla idee ainult eestikeelsest haridusest - on see utoopia, valimiseelne suurustamine või hoopis senine tegematajätmine?