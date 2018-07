Ringkäik piiririkkujate ja salakaubavedajate peateel

Tõenäosus kohata Venemaalt Eestisse hiilivaid illegaalseid piiriületajaid on sellel piirilõigul kõige suurem. Nädal tagasi tulid just siitkaudu Eestisse kaks seltskonda Bangladeshist ja Pakistanist pärit põgenikke ning ka varem on Petseri-lähedased metsad olnud koht, kust tehakse illegaalne hüpe Euroopasse.