Ossinovski: poliitikute väsimine ja vahetumine on loomulik

Sellele küsimusele ei saa lühidalt vastata, see on olemuslikult vale. Populistlikus poliitikas peaks lubama kõrgemaid pensione, kõrgemaid palku, suuremaid toetusi ja madalamaid makse. Tegelikult ei ole see mõistlik, sest see ajaks riigi pankrotti. Eesti inimesed ei ole ka nii rumalad, et nad selliste poliitiliste lubaduste poolt hääletaksid. Küsimus on selles, kas inimene tunneb, et erakonna väärtused ja põhimõtted ühtivad võimalikult palju tema huvidega.