Enn Eesmaa: ilma Mati Talvikuta oleks Eesti Televisiooni ajalugu palju vaesem

«Minu teletöö Eesti Televisioonis algas tegelikult koos Mati Talvikuga. Ta oli minust pool aastat või natukene kauem juba töötanud, me tegime seal sellist saatesarja nagu «Kanal 13». Mati oli seal põhisaatejuht, mina olin samuti saatejuht,» rääkis Enn Eesmaa Postimehele.

«Ma usun, et «Kanal 13», mida me koos tegime, oli võib olla üldse Eesti televisiooni ajaloos esimene infotainment'i saade. Ta oli vast esimene universaalne televisioonimees. Valdo Pant oli ületamatu kommentaator, Rein Karemäe oli ületamatu reporter. Mati Talvik on sellest nooremate meeste plejaadist esimene, kes iseendas ühendas nii kommentaatori, reporteri kui ka tegi üsna palju telefilme,» iseloomustas Eesmaa lahkunud ekskolleegi.

Talvik ja Eesmaa tegid mitmel korral ka koos laulupidudelt reportaaže või juhtisid televisioonis vana-aasta õhtuid. Aja jooksul sai Mati Talvikust väga oluline ETV saatejuht ning läks nii, et tal tuli olude sunnil teha ka propagandasaateid, mis talle meeltmööda ei olnud.

Küsimusele, mida oleks tänastel teletegijatel Mati Talvikult õppida, vastas Eesmaa, et ennekõike vastupidavust ja töötahet. «Kogu maailma televisioonis on raske leida sellist inimest, kes nii kaua on olnud televisioonis. Talvik oli kuni elu lõpuni Eesti Televisiooni töötaja, aastast 1967. See on tavatult pikk karjäär.»

«Ma arvan, et viimased sarjad, mida Mati tegi ja mis on ka mulle väga hingelähedane - ajaloo mõtestamine, Eesti ajaloost paljude teemade välja toomine – ma arvan, et see on hindamatu väärtus. Aeg läheb kiiresti, inimeste mälu ei ole väga pikk ja need on asjad, mis tema saadete kaudu, kui natuke liialdada, jäävad igavesti sinna,» ütles Eesmaa.