Arusaamatus: kas Kaljulaid arutleb Vene panga nõukogu liikmega Eesti tuleviku üle?

Kuigi Soome suursaatkonna Facebooki postituses seisab, et Kersti Kaljulaid osaleb täna koos Vene panga nõukogu liikme Esko Ahoga Läänemere ajaloopäeva arutelul Eesti ja Soome tuleviku üle, väidab nii presidendi kantselei, kui riigikogu Eesti-Soome parlamendirühma liige Urve Tiidus, et nii see ei ole.