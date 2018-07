Ivo Linna Mati Talvikust: temaga oli pagana hea rääkida

Linna sõnas, et tema kõige kallim mälestus Talvikust pärineb 1967. aastast, kui nad Tartus tutvusid. «Mati kõrval oli režissöör Leo Karpin, keda ka enam ei ole. Nad käisid kuulamas, kuidas ma esinesin ja kutsusid mind televisiooni. See kõik oli nüüd juba 50 aastat tagasi,» rääkis Linna ja lisas, et on nende pikkade aastate eest Talvikule «haruldaselt tänulik».

Eriti just 1970. ja 1980. aastatel oli Linna sõnul neil televisioonis väga palju koostööd. Tihtipeale juhtuski nii, et Karpin oli režissöör, Talvik toimetaja ja Linna käis erinevate koosseisudega igasugustes saadetes esinemas.

«Meenutan Matit selleski mõttes väga suure tänuga, et temaga oli pagana huvitav juttu rääkida. Ta oli äärmiselt erudeeritud ajakirjanik. Ükskõik, mida sa võisid ta käest küsida, Mati esitas selle kohta oma seisukoha,» sõnas Linna ja lisas, et nende kohtumised on kõik alati olnud väga eredad. «Neist ühte välja tuua on praktiliselt võimatu.»

Viimati kohtusid Linna ja Talvik paar kuud tagasi. «Väga soe ja südamlik oli see, aga oli selge, et ta tervis on läbi ning seal keegi võltsoptimismi üles ei näidanud,» ütles Linna.