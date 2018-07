Reet Linna: Mati Talvik oli minu õpetaja

«Ma ei taha sellega leppida, et teda ei ole enam,» tunnistas Linna Postimehele ja lisas, et nad olid Talvikuga kahekesi kõikide kanalite kõige vanemad ajakirjanikud. «Nüüd olen mina üksinda jäänud.»

«Ma pean teda oma õpetajaks läbi kõikide aegade,» tunnistas Linna ja lisas, et tema ja Talviku koostöö algas väga ammu. «Kahju, et üks Juhan Peegli legendaarne ajakirjanik on taaskord läinud.»