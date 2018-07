EKRE liige nimetas seksuaalvähemusi «vaimseteks invaliidideks», kellelt tuleks võtta valimisõigus

Saarso kirjutas oma Facebooki seinal: «Austatud FB sõbrad, mul on ettepanek. Kõik need perverdid, kes mahuvad lühendi «LGBT» alla, tuleb arvele võtta kui 100% vaimsed invaliidid, millega kaasneks valimisõiguse tühistamine. Samas ei tähendaks see, et nad tööd tegema ei pea. Vaimne puue ei sega töötamist kirka ja labidaga ning ei kätke endast otsest ohtu tervele ühiskonnale. Ma mõtlen seda täiesti tõsiselt.»

Nüüdseks on postitus eemaldatud. Tema sotsiaalmeediakonto seinal on kirjas vaid varasem postitus, milles seisab, et Saarso sai ühe kommentaari eest Facebookilt vihakõne hoiatuse. «Kallid kaasteelised, see keskkond siin on rangelt tsenseeritud ja targem on leida mõni teine kanal, kus vabalt mõtteid avaldada saab,» kirjutab Saarso.

Mart Saarso on eesti meresõitja. Saarso algatusel ja juhtimisel purjetas Eesti lipp jahtlaevaga Lennuk esmakordselt looduslikke mereteid pidi ümber maailma. Saarso on avaldanud teadusartikleid meregeoloogia valdkonnas ja leiutanud uuringutes ülemaailmselt kasutatava settepüüdja. Samuti on Saarso propageerinud Eestile oma uurimisjaama ehitamist Antarktikasse. President Lennart Meri andis 2001. aastal Mart Saarsole Eesti Punase Risti III klassi teenetemärgi.