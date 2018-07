Jõhvi vallavolikogu esimees hakkab saama kopsakat palka

Easti enda ette valmistatud ja eile vastu võetud põhimääruse parandused näevad ette, et volikogu esimehe koht muutub nüüd palgaliseks, varem oli 700 euro suurune hüvitis, ning töötasuks hakkab olema 2500 eurot. Samuti tõsteti volikogu lihtliikmete, komisjonide esimeeste ning volikogu aseesimehe hüvitisi. Kõik need seoti valitsuse kehtestatud miinimumpalgaga: lihtliikmel 45, komisjoni esimehel 90 ning volikogu aseesimehel 100 protsenti miinimumpalgast, mis tähendab, et volikogu kindlustas endale iga-aastased hüvitise tõusud, ilma et seda eraldi hääletama peaks. Praegu on alampalk 500 eurot.