Maaelukomisjon arutab erakorralisel istungil põuakahjude leevendamist

Maaelukomisjoni esimehe Aivar Koka sõnul on kõige raskemad põuakahjud Lääne-Virumaal, aga ka Jõgevamaal, Tartumaal ja Raplamaal. «Piimakarja pidajad pole saanud varuda talveks piisavalt sööta, paljud köögiviljakasvatajad on ikaldunud kapsad ja porgandid maa sisse kündnud ning vilja- ja kartulisaagistki pole palju loota,» nentis Kokk. Ta lisas, et põllumeeste toetuseks tuleks abi küsida Euroopa Komisjonilt ja vajadusel leida raha ka riigieelarvest.