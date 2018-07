Saaremaal leidsid arheoloogid pronksiaegseid potikilde

Tartu ülikooli arheoloogiadoktorant Kristiina Paavel ütles Saarte Häälele, et kaevamisega on jõutud pronksiaegsesse puutumata kihti. Ühe huvitavama leiuna tõi ta välja vähemasti ühe suure pronksiaegse poti jäänused. «Need on killud, mis on ühte kohta kokku jäänud ja kui nad on välja puhastatud, siis saab selgeks, kas tegu on ühe või mitme potiga,» sõnas Paavel.