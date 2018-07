Vene saatkond kritiseeris Sinimägede mälestusüritust

«Erilist muret teeb, et Hitleri kannupoisse, keda Eesti ajalookirjutuses püütakse esitada vabadusvõitlejatena, seatakse eeskujuks noorsoole,» lisas saatkond.

«Märgime, et Waffen-SS’i kurjategijate ülistamisele ei saa olla õigustust. Nad sõdisid surmalaagrites miljoneid inimesi tapnud inimvihkajaliku hitlerliku režiimi olemasolu pikendamise nimel,» seisab avalduses.

Sinimägede mälestusüritusel ükski Eesti valitsuse liige ei osalenud, kokkutulnutele saatis tervituse justiitsminister Urmas Reinsalu, kes ütles muu hulgas: «Kuid ennekõike olid Sinimägedes võidelnud ju oma lootuste ja tõekspidamistega inimesed, kelle armastus Eesti poole kaalus üles arusaamise, mis on selle sammu hind. /---/ Eesti rahvas ja Eesti Vabariik mälestab oma 100. juubeliaastal kõiki Eesti eest ennast ohverdanud mehi ja naisi. Sinimägede võitlejatele jääb kuuluma meie tänu üle aegade. Me jääme rahvana vabaks niikaua, kui julgeme seista tõe eest. Ja tõde Sinimägedes juhtunu kohta meie südames ei tohi varjutada ükskõik kui jõhker ja ülbe vale,» ütles Reinsalu oma pöördumises.

25. juulist 12. augustini 1944 Sinimägedes pealetungiva Punaarmee ja kaitsepositsioonidel Saksa vägede vahel peetud lahing on teadaolevalt kõige ohvriterohkem lahing Eesti pinnal. Sinimägedes langenute täpne arv on teadmata, kuid arvatakse, et ainuüksi eestlasi langes Sinimägedes umbes 2500. Lahingud tõid kaasa hävingu kogu piirkonnale.