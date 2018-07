Märjamaa vallavalitsus peatas kuumuse tõttu töö kabinettides

Hommikul kella kaheksast kuni kella kaheteistkümneni on töötajad vallamaja kontoris kohal ning pärastlõunasel ajal võib nende töö jätkuda kodukontoris. Majja peavad kohale jääma vaid kantselei töötajad.

«Kuumus,» kommenteeris olukorda info- ja välissuhete spetsialist Tiina Gill, kelle sõnul on eriti hull töötada päikesepoolsetes ja pisemates kabinettides. Täpseid temperatuure ei osanud ta täna öelda.

Gill täpsustas, et vallatöötajatel on õigus endal otsustada - kui nad peavad kuumale paremini vastu, võib jääda ka kabinetti. Kui ei, on lubatud töötada kodukontoris.

Gill tõdes, et natuke nurinat on ta juba sotsiaalmeediast lugenud. «Keegi töötajatest ei lähe ju randa,» ütles ta. «Töö ei jää seisma. Telefoni teel on kõik kättesaadavad ja kui on ikkagi oluline asi, siis tullakse ka kabinetti selleks ajaks. Aga ka kliendil on seal ebameeldiv istuda.»

Ühe variandina kaaluti ka tööaja muutmist. «Aga sellega on probleem, et ega keegi ei tule ju ometigi kella kuuest vallamajja. See ei ole ka lahendus,» tõdes Gill.

«Kõik see kestab selle ajani, kui läheb jahedamaks,» ütles Gill. «Praegu oli meil siin päris tugev äikesevihm, vaatame, kuidas homme on.»